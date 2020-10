Melania laat zich al meer dan jaar niet zien op rally’s Trump: “Ze doet niets waar ze geen zin in heeft”

Boezem­vrien­din die vertrouwen Melania schond en onthullend boek schreef is aange­klaagd

14 oktober Justitie in de Verenigde Staten heeft een voormalig adviseur van presidentsvrouw Melania Trump aangeklaagd voor het breken van een contract waarin stond dat zij geen vertrouwelijke informatie mocht delen met de buitenwereld. Stephanie Winston Wolkoff publiceerde vorige maand haar boek Melania and Me - The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, waarin zij een inkijkje geeft in haar werkrelatie met de first lady. De twee zijn niet langer vrienden.