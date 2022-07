Mekka maakt zich op voor hadj: dit jaar miljoen gevaccineerde moslims toegelaten voor pelgrimstocht

Alle gewonden buiten levensge­vaar na dodelijke schietpar­tij in winkelcen­trum Kopenhagen

De vier mensen die zondag zwaargewond raakten bij de schietpartij in een Kopenhaags winkelcentrum, zijn allen buiten levensgevaar. Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. "De toestand van de patiënten is nog steeds een momentopname," zegt de woordvoerder. Drie personen waren maandag al buiten levensgevaar, en sinds dinsdag is ook het vierde slachtoffer niet langer kritiek.

