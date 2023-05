Meisje wordt geëlektrocuteerd in bad tijdens telefoongesprek: “Je schreeuwde mijn naam, ik heb je stem in mijn hoofd”

In Italië is een 16-jarig meisje overleden nadat ze haar telefoon in bad had laten vallen tijdens een telefoontje met een vriendin. Het meisje, Maria Cutillo, was haar telefoon aan het opladen terwijl ze een bad nam in het huis van haar ouders in Avellino.

Volgens lokale media waren haar ouders niet thuis toen de tiener op tragische wijze werd geëlektrocuteerd. De hulpdiensten waren echter al gebeld door de vriendin van Cutillo die ongerust werd toen de oproep wegviel. Bij aankomst ontdekten ze dat ze was overleden nadat het apparaat kortsluiting had gekregen.

Haar lichaam werd voor autopsie naar het mortuarium van het Moscati-ziekenhuis in Avellino gebracht.

Het laatste gesprek

Het was Fabi die het geschreeuw van haar vriendin hoorde en vervolgens alarm sloeg nadat ze besefte wat er was gebeurd. In een video, gepubliceerd op TikTok, vertelt Fabi over het gruwelijke moment en spreekt ze rechtstreeks tot haar overleden vriendin.

“Het laatste gesprek, de laatste keer dat we samen lachten, vond vandaag plaats en terwijl je tegen me praatte, gebeurde het. Ik hoor je stem nog in mijn hoofd terwijl je mijn naam riep, ik zie de het nog voor mijn ogen. Ik zie je grote groene ogen, ik hoor nog steeds je lach in mijn gedachten”, vertelt het meisje in de video. “Ze was een goede vriendin, nu zal de kerkbank naast me leeg zijn en degene die naast me staat, zal nooit meer jij zijn. Ik mis je, ik mis je heel erg”, eindigt ze.

Onderzoek

Het is nu aan de onderzoekers om de exacte omstandigheden die leidde tot de dood van Cutillo te onderzoeken.

De tragedie vond plaats rond 19.30 uur op woensdag 3 mei. Volgens de onderzoekers was de mobiele telefoon in Maria’s hand via de oplaadkabel verbonden met het stopcontact. Het is mogelijk dat het toestel per ongeluk in het water is gevallen, waardoor kortsluiting is ontstaan wat de minderjarige het leven heeft gekost.

Wat ze zeker weten is dat Maria werd geëlektrocuteerd. De hand die de gsm vasthield werd volledig verbrand teruggevonden. De schreeuw van het meisje om pijn en hulp voordat ze bezweek werd opgevangen door haar vriendin, die de hulpdiensten alarmeerde

Verdriet

Naast het verdriet van Fabi die haar vriendin aan de andere kant van de telefoon heeft zien en horen sterven, is er ook het verdriet van de gemeenschap en de school. Een boeket bloemen bestaande uit orchideeën en lelies werd achtergelaten op de tafel van Maria, die naar het Manlio Rossi Doria Hotelier Institute in Avellino ging.

Leerlingen en leraren verzamelden zich voor de school om enkele ogenblikken stilte te nemen.

Veiligheidsrisico

In 2019 was er een gelijkaardig voorval in Amsterdam. Een 13-jarig meisje werd geëlektrocuteerd toen haar smartphone, die aan het opladen was, in bad viel. Haar moeder hoorde haar luid gillen en kon haar uit het bad halen. De hulpdiensten slaagden erin het bewusteloze meisje te reanimeren door op haar borstbeen te kloppen. Ze werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar ze twee dagen bleef.

Dr. Sem Hardon, dokter in het Medische Centra Amsterdam, zei dat het Nederlands meisje werd geëlektrocuteerd met een netspanning van 240V. “Als elektrische apparaten in badkamers worden gebruikt, moeten we ons bewust zijn van veiligheidsrisico’s. Desalniettemin mogen elektrische apparaten of snoeren nooit worden aangesloten in de buurt van water en mogen ze er nooit mee in contact komen", vertelt hij aan de Britse krant Daily Mail.