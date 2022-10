Meisje met handicap (10) en begeleidster vermist in Nederland: “Wij zijn in shock”

De politie is in de omgeving van het Nederlandse dorp Vught op zoek naar een meisje met een handicap en haar begeleidster. Ze zouden mogelijk in een zwarte Kia Picanto rijden. Er werd een amber alert uitgestuurd, wat concreet betekent dat er levensgevaar mee gemoeid is.