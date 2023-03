Meisje dat ontvoerd werd uit winkelcentrum na meer dan vier jaar teruggevonden in Mexico

Een meisje uit de Verenigde Staten dat in oktober 2018 vermist werd, is levend en wel teruggevonden in Mexico, zo vertelt de FBI. Het meisje, dat destijds vier jaar oud was, werd door haar biologische moeder ontvoerd uit een winkelcentrum. De moeder werd een jaar later gearresteerd in Mexico, maar het kind bleef tot februari spoorloos.

Aranza Maria Ochoa Lopez, die in de pleegzorg verbleef, werd door haar biologische moeder ontvoerd uit een winkelcentrum in Vancouver, Washington, toen ze vier jaar oud was. Ze werd voor het laatst gezien tijdens een begeleid bezoek met haar moeder.

Aranza werd in 2017 in pleeggezinnen geplaatst na klachten dat ze fysiek werd mishandeld door haar moeder, schrijft de lokale krant The Columbian. De moeder van Lopez, Esmeralda Lopez-Lopez, kreeg tweewekelijkse bezoeken onder toezicht. Tijdens het bezoek in 2018 vroeg haar moeder haar naar het toilet in het winkelcentrum te brengen. Ze vluchtte vervolgens met haar dochter naar een gestolen voertuig en ze vertrokken met een handlanger.

De moeder werd in 2019 in Mexico opgepakt en pleitte volgens The Columbian in januari 2021 schuldig aan ontvoering, beroving en vrijheidsbeneming bij de Clark County Superior Court. Ze werd veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf.

Volledig scherm Aranza Maria Ochoa Lopez werd in februari teruggevonden. Ze werd sinds 2018 vermist. © FBI

Nadat haar moeder werd opgepakt in 2019, bleef het kind, dat nu acht jaar oud is, echter vermist totdat ze in februari door de autoriteiten in Michoacan, Mexico, werd gevonden. De FBI had een beloning van bijna 10.000 euro uitgeloofd voor informatie die tot haar vondst leidde. Ze werd teruggebracht naar de VS door FBI-agenten, zo maakte het bureau in Seattle woensdag bekend.

“Meer dan vier jaar lang hebben de FBI en onze partners Aranza niet opgegeven”, zegt Richard A Collodi, de agent die de leiding heeft over het lokale kantoor van de FBI in Seattle. “Onze zorg nu is het ondersteunen van Aranza bij haar reïntegratie in de VS.”