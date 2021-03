Meisje dat arrestatie George Floyd filmde getuigt op proces: “Sorry dat ik niet meer kon doen”

Borgerhout “We gaan op zoek naar onze littekens”: kortfilm ‘Stemmen van Borgerhout’ schept beeld over koloniaal verleden rond Kruger­plein

23 maart “Mooie straten die me aan mijn verleden doen denken.” In een nieuwe kortfilm ‘Stemmen uit Borgerhout’ wandelt de Zuid-Afrikaanse Borgerhoutenaar Zukisa door de wijk waar hij al acht jaar woont. Hij ontdekt de donkere geschiedenis die aan straatnamen en publieke pleinen vooraf ging en wat dat precies voor hem betekent. De film is onderdeel van een reeks activiteiten die Groen Borgerhout organiseert om met bewoners in dialoog te gaan.