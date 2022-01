Meisje (8) om het leven gekomen door verdwaalde kogel tijdens schietpartij

In Chicago in de Verenigde Staten is een meisje van acht jaar oud om het leven gekomen door een verdwaalde kogel tijdens een schietpartij. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens de politie was het slachtoffertje “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”. De schutter had het vermoedelijk gemunt op een bendelid in de stad.

Melissa Ortega en haar mama wandelden afgelopen zaterdagmiddag door de straten van de Amerikaanse miljoenenstad Chicago, in de staat Illinois, toen ze plots schietgeluiden hoorden. Ze probeerden nog weg te vluchten voor het wapengeweld, maar dat was tevergeefs. Het achtjarige meisje zakte plots in elkaar. Haar moeder schreeuwde om hulp. Getuigen belden onmiddellijk de hulpdiensten, waarna het zwaargewonde meisje naar het ziekenhuis werd overgebracht. Niet veel later overleed ze aan haar verwondingen.

Uit het autopsierapport blijkt dat het meisje werd geraakt in het hoofd door een verdwaalde kogel. “Melissa was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, zo luidt het bij de politie. Vermoedelijk gaat het om een afrekening tussen criminele bendes. De man die volgens de politie het beoogde doelwit van de schutter was, werd in de rug geraakt. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De politie wil voorlopig geen verdere details kwijt over het mogelijke motief van de schutter.

Het meisje en haar familie verhuisden vorig jaar van Mexico naar Chicago. “Ze waren dolenthousiast om een nieuw leven op te bouwen in de stad”, vertellen familieleden aan The Chicago Times.

Wapengeweld

De schutter is momenteel nog op vrije voeten. Politiebaas van Chicago, David Brown, zegt dat “hij niet zal rusten tot de dader is gevat”. “De tragische en zinloze moord op de achtjarige Melissa heeft onze stad geschokt”, vertelt hij. “Er zijn geen woorden die het verdriet van de familie kunnen omschrijven. Dit zinloze geweld moet stoppen. Er zijn te veel illegale wapens in de verkeerde handen”, aldus de politiebaas. “Bendes die strijd met elkaar voeren, vernietigen levens en gemeenschappen. Ze doden onschuldige kinderen, jongeren en volwassenen.”

De verontwaardiging na de dood van het onschuldige meisje is groot in de VS. Chicago kampt al jaren met - ook voor Amerikaanse begrippen - buitengewoon veel vuurwapengeweld. Vorig jaar kwamen maar liefst achthonderd mensen om het leven tijdens schietpartijen in de stad. Het gaat om een stijging met 11 procent in vergelijking met een jaar eerder. Bij de inwoners van Chicago heerst opnieuw felle kritiek. De autoriteiten zouden niet genoeg ondernemen om het wapengeweld te stoppen.

