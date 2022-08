Meisje (7) sterft bij ongeval met speedboot die bestuurd wordt door agent, gebroken vader gaat hem te lijf

Boei­ng-vlieg­tuig rijdt over sleepwagen­tje op luchthaven in New York: bestuurder komt er met de schrik vanaf

Een passagiersvliegtuig reed afgelopen dinsdag over een sleepwagentje op de luchthaven van LaGuardia in New York. Het incident gebeurde tijdens het taxiën van het vliegtuig. Hoe dat exact is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder van het sleepwagentje bleef als bij wonder ongedeerd.

8:37