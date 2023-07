Meisje (6) overleden nadat moeder per ongeluk over haar heen vaart terwijl ze aan het zwemmen was

Een moeder heeft vrijdag per ongeluk haar dochter gedood toen ze met een boot over het 6-jarige meisje heen vaarde in een meer in Arizona. Het incident wordt nog steeds onderzocht, maar de lokale politie gaat ervan uit dat hier sprake is van een “tragisch ongeval”.

Het jonge meisje was rond 11 uur aan het zwemmen in een baai aan het noordelijke deel van Lake Pleasant, een populaire plek ongeveer 60 kilometer ten noorden van Phoenix, toen het drama zich voordeed, aldus de lokale politie.

Hoewel er twaalf mensen − zes volwassenen en zes kinderen − aan boord waren, leek niemand zich te realiseren “dat het kind op de een of andere manier in het water terecht was gekomen”, volgens de politie.

De moeder van het meisje vertrok met de boot om haar man op een wakeboard voort te trekken toen ze tegen haar dochter botste, die voor de boot zwom.

Het meisje werd “aangereden door de boot en had een snee in haar been”, zei agent Joaquin Enriquez tijdens een persconferentie. Volgens de politie was de vader op dat moment in het water toen hij “iets” opmerkte.

“Hij en de moeder realiseerden zich snel dat hun dochter in het water lag en ernstige verwondingen aan haar been had opgelopen door de schroef van de boot”, klinkt het in een verklaring.

Weinig bereik

De familie had moeite om mobiele ontvangst te vinden en kon daardoor de hulpdiensten niet meteen bereiken. Het gebied staat dan ook gekend om zijn slecht bereik, maar bootwerkers in de buurt hielpen om het gewonde meisje in de boot te leggen en brachten haar met spoed naar wal.

Het jonge meisje werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan haar verwondingen.

“Tragisch ongeval”

Hoewel het incident nog steeds wordt onderzocht, gelooft de politie dat het om een “tragisch ongeval” gaat.

Alle inzittenden droegen volgens de politie reddingsvesten, niemand leek onder invloed te zijn en alle volwassenen aan boord bleken ervaren schippers te zijn.

“Wat mogelijk heeft bijgedragen aan dit incident is dat er veel mensen op de boot waren”, gaat agent Enriquez verder. “We begrijpen dat ze misschien niet meer wisten wie er wel en wie er niet op de boot was ... is dat anders dan een feestje in een huis en je kinderen uit het oog verliezen?”