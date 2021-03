Meisje (17) getuigt over terugkeer IS-terreur in vluchtelingenkamp: “Ik was zo bang”

IS-terreurEen tiener heeft in een interview met een journalist van Sky News getuigd over de terugkeer van Islamitische Staat in Al-Hol, het grootste vluchtelingenkamp in Syrië. Bij de 69.000 bewoners, zitten nog veel aanhangers van het kalifaat. Mona (17) keerde zich af van de ideologie, maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Tijdens een nachtelijk bezoek werd ze onder vuur genomen. De vrees leeft, dat een nieuwe generatie jihadisten zal opstaan.

Mona is een schuilnaam, omdat de tiener bang is voor represailles. Sky News bezocht haar terwijl ze herstelt in het ziekenhuis. Het meisje vertelt hoe ze in 2015 op 11-jarige leeftijd door haar moeder verplicht werd te trouwen met een 24-jarige IS-soldaat. “Ik was drie maanden met hem samen, toen hij sneuvelde”, zegt Mona. “Ik werd daarna door mijn moeder gedwongen me aan te sluiten bij IS, maar ik moet niets van hen weten.”

Nadat IS verslagen werd, belandde Mona samen met haar geradicaliseerde moeder in vluchtelingenkamp Al-Hol. Daar slaagde ze erin te weerstaan aan de lokroep van het extremisme. “Ik klaagde bij de bewakers over mijn moeder. Ze hebben haar meegenomen, maar ze is vrijgelaten en het kamp uit gesmokkeld.”

Mona (17) werd door haar moeder wel bedreigd. “Ze zei dat ze IS zou sturen. Dat ze maskers zouden dragen en dat ze zouden komen om mij neer te schieten.”

“Ik was zo bang”

En dat is exact wat begin maart gebeurde. Terwijl Mona en haar vriendinnen sliepen, kwam ‘s nachts een gewapende militie hun tent binnen. “Ik was zo bang”, getuigt Mona. “Ik verstopte me onder het deken, maar de kogels kwamen erdoor. Ik kreeg vier kogels in mijn buik en benen.” Mona is er zeker van dat de daders gestuurd zijn door IS.

De ploeg van Sky News stelde in het kamp zelf vast dat er nog IS-aanhangers rondlopen, en werd op bepaalde momenten door kinderen bekogeld met stenen. Veel vrouwen en kinderen in Al-Hol zouden nooit anders gekend hebben dan de wetten van IS, en zijn volledig geïndoctrineerd.

Nieuwe generatie jihadisten

Een Koerdische commandant in het kamp vreest dat een nieuw kalifaat van IS is gecreëerd, en dat duizenden geradicaliseerde vrouwen en kinderen zich daarbij hebben aangesloten. “Ze implementeren de sharia-wet, ze hebben hun eigen politie”, aldus Kino Gabriel. “Het komt allemaal van vrouwen die een extreme mentaliteit op hun kinderen en de jongeren uit het kamp overbrengen. En die, als er niet correct met hem wordt omgegaan, een nieuwe generatie jihadisten zal creëren.”

