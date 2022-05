Meisje (16) en vrouw (34) doodgeschoten aan Nederlandse zorgboerderij: “Verdachte is gekend bij politie”

Bij een schietpartij aan een zorgboerderij in de Nederlandse gemeente Alblasserdam (provincie Zuid-Holland) zijn deze ochtend een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 13-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De 38-jarige John S. uit Oud-Ablas is aangehouden als verdachte. De man staat bij de politie al jaren bekend als ‘verward’, weet het AD. Hij zorgde in het verleden ook voor overlast.

Voor zover bekend heeft John S. geen justitieel verleden. In oktober 2017 ondernam hij een zelfmoordpoging in Gorinchem, waarbij de hulpdiensten massaal moesten uitrukken. Een maand later was er een nieuw incident waarbij de politie naar zijn woning moest. In december 2017 kreeg de politie de melding dat de man verschillende vrouwen bedreigd zou hebben.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Om 10.52 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij de hulpdiensten. Twee traumahelikopters en verschillende ambulances werden ter plaatse gestuurd. De verdachte kon wat later aangehouden worden in een parkje in de buurt. Het vuurwapen werd daarbij in beslag genomen. “We zijn heel blij dat we hem zo snel mogelijk konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers gevallen zijn”, aldus een politiewoordvoerder.

Op een video is te zien hoe een jonge man door de politie onder schot gehouden wordt. Het is niet duidelijk of het hier om de schutter gaat. “We mogen van de politie niet naar buiten, iedereen in het dorp moet thuisblijven”, zei de maker van de video aan onze collega’s van het AD. “Er zijn behoorlijk wat mensen neergeschoten, zo heb ik begrepen. Het is een heftige dag voor Albasserdam. Vanochtend een dodelijk ongeluk en nu komt dit er nog bovenop. Veel mensen zijn bang.”

Huilend in de armen

De zorgboerderij waar het incident plaatsvond, richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die “de draad in hun leven weer moeten opnemen”, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Iedereen die in de zorgboerderij aanwezig was, moest binnen blijven. Ouders stonden geëmotioneerd te wachten tot ze hun kinderen in de armen konden sluiten. Bij het hek vielen de meesten elkaar huilend in de armen. Volgens omwonenden is de eigenares van de woonboerderij op vakantie.

Op de boerderij worden koeien, kalveren, pony’s en paarden gehouden. Er zijn ook verschillende huisdieren, zoals honden en katten.

