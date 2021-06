Meisje (14) met syndroom van Down weggelaten uit groepsfoto met cheerleaders in schooljaarboek

Voor het jaarboek van haar middelbare school werden twee foto’s gemaakt van de meisjesgroep: eentje mét Morgyn, maar ook eentje zonder Morgyn. Waarom, dat wist ze zelf niet. En ze begreep nog minder waarom uitgerekend de foto waarop Morgyn niet in het midden onderaan stond, in het jaarboek verscheen. Diezelfde foto gebruikte de school overigens ook nog voor ander promomateriaal. Het meisje was er het hart van in, vertelt haar oudere zus Jordyn Poll (25) op Facebook.

De Shoreline Junior High school gaf toe dat ze in de fout ging. “We zijn diepbedroefd door de fout die gemaakt is. We onderzoeken nog hoe dit is kunnen gebeuren. We hebben ons bij de familie verontschuldigd en doen dat ook oprecht bij al wie door deze vergissing getroffen is. We nemen dit verder op met de ouders van de leerlinge. We bekijken hoe we kunnen vermijden dat dit ooit nog gebeurt.”