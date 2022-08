Meisje (14) gegrepen door TGV vlak bij Belgische grens

Omstreeks 14 uur werd de brandweer opgeroepen voor een voetganger die door een trein was aangereden. Ter plaatse kon ze enkel het overlijden van het meisje vaststellen. In het station van Arneke bevond zich ook de moeder van het slachtoffer, die in shock verkeerde. De treinbestuurder was eveneens erg aangedaan en had net als de moeder bijstand nodig.