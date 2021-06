Meisje (14) en jongen (12) breken in, stelen wapens en openen het vuur op de politie

Het drama speelde zich af in de stad Enterprise, waar een voorbijganger rond 19.30 uur glas had horen breken vlak bij een woning. Hij belde daarop de politie, die twee schimmen in het huis zagen bewegen. Toen agenten het huis even daarna omsingelden en en vroegen om rustig naar buiten te komen, werden ze plots onder vuur genomen met een AK-47 (kalasjnikov) en een jachtgeweer door een jongen (12) en meisje (14).

Het vuurgevecht duurde in totaal 35 minuten. De politie had geen andere keuze dan ook terug te schieten. Daardoor raakte het meisje ernstig gewond. De jongen gaf zich even later “eindelijk” over, aldus de politie. Geen van de agenten raakten gewond: “Dit heb ik in mijn 35 jaar bij de politie nog nooit gezien”, reageert een sheriff.

Volledig scherm Luchtfoto van het huis waar de twee tieners de politie onder vuur nam. © Volusia County Sheriff's Dept.

Het meisje is na een operatie in stabiele toestand. Het duo was weggelopen uit een kindertehuis van de methodistische kerk, waarna ze de bewuste woning waren binnengedrongen. Beide kinderen zullen worden aangeklaagd.

