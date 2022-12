Meisje (13) verkracht op strand in Franse gemeente Saint-Nazaire

Inwoners VS zetten zich schrap voor grote sneeuw­storm rond kerst met temperatu­ren tot -45° Celsius: “Verwachten ergste storm sinds 2011”

De Verenigde Staten worden getroffen door een zware sneeuwstorm. De temperatuur zal naar verwachting extreem snel dalen, in het Midwesten kan het zelfs tot -45 graden Celsius worden. Nu het bijna Kerstmis is, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen als inwoners de baan op moeten. Onze weervrouw Jill Peeters sprak met collega Paul Gross vanuit Detroit. Hoe uitzonderlijk is de situatie voor de mensen daar en wat is een ‘bomcycloon’? Bekijk zijn reactie in bovenstaande video.

22 december