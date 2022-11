Meisje (13) gekneveld en bewusteloos aangetroffen aan Duitse bosrand

Aan de rand van een bos in Ostbevern, een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, hebben een bouwvakker en een buurtbewoner een met kabelbinders vastgebonden meisje gevonden. De tiener lag bewusteloos naast een boom. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten herinnert de tiener zich niets.

Het meisje was dinsdagochtend op weg naar school met de fiets. Vermoedelijk is ze van haar fiets getrokken. Een fiets en een tas lagen in de buurt van de plek waar ze werd aangetroffen.

Naast een bos is een bouwwerf. Bouwvakkers brachten de eerste zorgen toe, aldus een politiewoordvoerster. Ze sloegen hun jassen om het meisje heen om haar te verwarmen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het jonge meisje zou het naar omstandigheden goed stellen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en weer bij bewustzijn. De politie heeft haar ook al kunnen ondervragen. Het is echter nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten herinnert het meisje zich niets.

Er zijn geen aanwijzingen voor verkrachting, zei een politiewoordvoerster. De politie wilde geen verdere details geven over de situatie waarin het meisje werd aangetroffen om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Maar het meisje was waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer. De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.