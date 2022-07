Meisje (12) maakt indruk met pleidooi tegen abortusverbod: “Wordt een kind verondersteld een ander kind te baren?”

Amper één minuut spreektijd was er, maar toch kreeg de 12-jarige Addison Gardner het Lagerhuis in West Virginia muisstil tijdens haar pleidooi tegen een abortusverbod in de staat. Het meisje richtte zich rechtstreeks tot de beleidmakers. “Wordt een kind verondersteld een ander kind te krijgen?”

In West Virginia ligt een voorstel op tafel om abortus te verbieden na veertien weken. Beleidsmakers willen ook de uitzondering bij verkrachting en incest verwijderen. Vandaag kregen sprekers de kans om hun verhaal te vertellen in het Lagerhuis. “Ik ben twaalf jaar oud”, begon Gardner haar toespraak. Ze was één van de negentig burgers die een minuut de tijd kregen om een pleidooi te houden over een abortusverbod in West Virginia.

“Ik ga naar de Buffalo Middle School, speel volleybal en ben een hardloper. Mijn school is belangrijk voor mij en ik plan grootse dingen te doen in mijn leven”, zegt het meisje - de jongste spreker in het Lagerhuis - overtuigend. “Als een man beslist dat ik een object ben en onuitsprekelijke, tragische dingen met me doet, wordt een kind dan verondersteld om een ander kind te baren?”

“Moet ik mijn lichaam dan dwingen tot het fysieke trauma dat een zwangerschap is. Moet ik - een kind dat geen zeggenschap had over wat haar werd aangedaan - dan de mentale gevolgen dragen? Sommige van jullie zeggen dat ze pro-life zijn, maar wat dan met mijn leven? Kan mijn leven jullie dan niets schelen?”

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde maakte aan het grondwettelijk recht op abortus, kunnen staten afzonderlijk beslissen of ze abortus al dan niet verbieden: verschillende staten hebben dat al gedaan. De Amerikaanse president Joe Biden bekijkt de mogelijkheid om een noodtoestand inzake volksgezondheid af te kondigen om de toegang tot abortus te ondersteunen.

Volledig scherm De 12-jarige Addison Gardner tijdens haar pleidooi tegen het abortusverbod in West-Virginia. © RV