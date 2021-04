Meisje (10) en vader neergeschoten in buurt van Parijs

Een man schoot in de richting van een voertuig waarin een man samen met zijn dochter zat. Het incident vond plaats in de Parijse voorstand Pantin.

"Ik hoorde de schoten", vertelde een bewoner aan de krant Le Parisien. Toen hij uit het raam keek, reed er een auto weg, zei hij. Het meisje raakte gewond in de rug. Ook de vader liep verwondingen op, maar beiden zijn niet in levensgevaar, bevestigt het parket.

De politie vermoedt dat het om een vergelding gaat. Een bron dicht bij de zaak meldt dat de vader in 2020 vrijgesproken is voor een moord gepleegd in een bar in het noordoosten van Parijs in 2013. Hij werd toen verdedigd door Eric Dupond-Moretti, de huidige minister van Justitie in Frankrijk.