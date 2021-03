“Megavoorraad van tientallen miljoenen AstraZeneca-vaccins lag klaar voor transport naar België”

Italiaanse ambtenaren hebben in een fabriek Italië een voorraad van 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ontdekt die klaarliggen. Het is onduidelijk wat de uiteindelijke bestemming van de vaccins was, maar volgens de Italiaanse regering was het de bedoeling om de vaccins naar ons land te verschepen, voor export buiten de EU of voor verdeling binnen de EU. Het zou gaan om doses die zijn geproduceerd in Leiden (Nederland), maar ook in België.

De Italiaanse autoriteiten zijn volgens de krant La Stampa gestuit op de voorraad in de fabriek in Anagni na een melding van de Europese Commissie. Die presenteerde vandaag plannen om de export van coronavaccins aan banden te kunnen leggen als farmaceuten niet op tijd leveren. Het bestaan van een megavoorraad in een Italiaanse fabriek ligt in dat licht extra gevoelig, omdat AstraZeneca in de EU minder levert dan was afgesproken.

In de fabriek van Catalent Inc. worden vaccins in flesjes gedaan, nadat ze bij de producent Halix in het Nederlandse Leiden en bij de Belgische onderaannemer Thermo Fisher Scientific in Henegouwen worden gemaakt. De Italiaanse autoriteiten hebben het bericht in La Stampa ondertussen bevestigd. De regering van premier Mario Draghi verspreidde in Rome een verklaring daarover. De bijna 30 miljoen vaccins vormen een groter aantal dan AstraZeneca tot dusver heeft geleverd aan de EU.

Bestemming België

Volgens de Italiaanse regering zijn de vaccins afgelopen weekend ontdekt door de militaire politie tijdens een inspectie, en wordt nog onderzocht wat uiteindelijk de bedoeling was van de vaccins. Bronnen zeggen dat de miljoenen dosissen er opgeslagen liggen sinds Italië een eerdere export naar Australië blokkeerde. In plaats van nu opnieuw een exportvergunning aan te vragen die dan toch geweigerd zou worden, zou AstraZeneca de vaccins laten opstapelen, en ze voorlopig niet aan de Europese lidstaten verdelen.

De Italiaanse regering bevestigt intussen wel dat de vaccins bedoeld waren om te verschepen naar ons land, maar het is niet duidelijk of ze van hieruit dan verdeeld zouden worden binnen de EU, of uitgevoerd zouden worden naar het Verenigd Koninkrijk.

Een deel van de vaccins, 13 miljoen in totaal, was volgens AstraZeneca bestemd voor landen met minder diepe zakken die gebruikmaken van het internationale aankoopprogramma COVAX.

Halix

AstraZeneca heeft nog altijd niet de nodige documenten overgemaakt aan de EU om de productiesite van Halix in Leiden officieel te laten goedkeuren. Nochtans heeft die site al sinds december miljoenen vaccins bedoeld voor de EU geproduceerd. Het is onduidelijk of het lot van de 29 miljoen vaccins in Italië nu al die dosissen zijn, maar de kans is niet onbestaande.

Halix maakt ook AstraZeneca-vaccins voor de Britse markt, en daar zijn er al miljoenen van geëxporteerd richting het Verenigd Koninkrijk. Omgekeerd is er nog altijd geen enkel AstraZeneca-vaccin richting Europa gekomen, hoewel er twee Britse productiesites zijn opgenomen in het contract tussen AstraZeneca en de EU. Die sites produceren nu enkel voor de Britse markt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koplopers op vaccinatiegebied

De uitvoer van coronavaccins kan ook nu al worden tegengehouden als de fabrikant de EU nog vaccins schuldig is. Italië blokkeerde enkele weken de export van AstraZeneca-vaccins naar Australië. Het ging toen om een veel kleinere lading van ongeveer 250.000 doses.

De grote voorraad die nu is aangetroffen, is volgens La Stampa nodig in het Verenigd Koninkrijk om te kunnen garanderen dat miljoenen Britten ook een tweede dosis van het vaccin kunnen krijgen. De Britten zijn in Europa koplopers op vaccinatiegebied. Meer dan 28 miljoen mensen hebben er volgens lokale media al een eerste dosis van een coronavaccin gehad.