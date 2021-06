Megaproclamatie in Wuhan met 11.000 studenten nieuwe stap in strijd tegen corona

Opnieuw opgravings­wer­ken naar Estelle Mouzin in Franse Ardennen, op aangeven van ex Fourniret

14 juni In de Franse Ardennen is een nieuwe zoektocht gestart naar de lichamelijke resten van Estelle Mouzin. Dat negenjarige meisje was in 2003 een van de vermoedelijke slachtoffers van seriemoordenaar Michel Fourniret.