Megalading cocaïne ontdekt in Paraguay na gouden tip uit België

DrugsIn Paraguay heeft de politie een megalading cocaïne ontdekt in containers met steenkool die via ons land naar Israël zouden reizen. De drugs waren wellicht bestemd voor ons land. Een voormalige directeur van de openbare omroep in Paraguay is gearresteerd. De politie kwam de organisatie op het spoor dankzij een gouden tip uit ons land.

De cocaïne is gisteren aangetroffen in Villeta, nabij de hoofdstad Asunción. Volgens plaatselijke media was ’s avonds laat nog maar één van de zes verdachte containers leeggehaald. Dat leverde al bijna 2.500 kilo drugs op. Vandaag gaat de politie verder met het doorzoeken van vijf andere containers, waarin mogelijk nog cocaïne zit. De locatie wordt intussen bewaakt door zwaar gewapende agenten. Volgens Bajìo Media gaat het nu al om de grootste cocaïnevangst ooit in Paraguay.

De cocaïne is waarschijnlijk afkomstig uit Bolivia, en werd met het vliegtuig naar Paraguay gebracht. De pakketten waren verborgen in containers met steenkool, die via enkele tussenstops naar Israël zouden reizen. De drugs zouden wellicht in België ‘uitgehaald’ worden. De politie hield de organisatie al vijf maanden in het oog.

Openbare televisie

De verantwoordelijke voor de verzending van de lading steenkool is Cristian Turrini, een voormalige directeur van de openbare omroep in Paraguay. Momenteel is hij CEO van het bedrijf Impulso, een financiële dienstverlener. Maar het bedrijf zou dus ook steenkool transporteren.

Volledig scherm Cristian Turrini, voormalig directeur van de openbare televisie in Paraguay, is gearresteerd. Zijn bedrijf Impulso deed ook in het verleden al zendingen naar België. © RV

Volgens Elva Cáceres, officier van justitie in Paraguay, kreeg het gerecht een gouden tip uit België. “Turrini houdt zich al lang met export bezig”, vertelt ze. “Toen een tijd geleden in België een lading van 3.400 kilo cocaïne is onderschept, was de naam van Cristian Turrini verbonden aan die zending. Op basis van die informatie zijn we dit onderzoek gestart.”

Gestudeerd aan Harvard

Cristian Turrini leidde de openbare televisie in Paraguay gedurende vijf maanden in 2012-2013. Hij is advocaat en econoom en studeerde onder meer aan de Harvard Law School, de meest prestigieuze rechtenfaculteit in de Verenigde Staten. Hij riskeert een celstraf van maximum 25 jaar.

Volledig scherm Politieagenten bewaken de gigantische hoeveelheden drugs. © RV

