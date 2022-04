Megajacht van Oekraïense miljardair baart opzien vanwege naam ‘Z’

Voor de kust van Palma de Mallorca is een megajacht voor anker gegaan dat nogal wat opzien baart vanwege zijn naam. ‘Z’ verwijst naar de achternaam van eigenaar Kostyantyn Zhevago (48), maar de letter is sinds de oorlog in Oekraïne symbool geworden voor steun aan Rusland.

Het 65,7 meter lange jacht arriveerde maandag in de vroege ochtenduren vanuit Béjaïa in Algerije en gooide het anker uit bij Cala Major, een strandresort ten westen van de haven van Palma. Dat meldt ‘Mallorca Zeitung’. “De naam van het jacht is een beetje bizar in verband met de Russische inval in Oekraïne, aangezien de Z een symbool is geworden voor steun aan het Russische leger en de Russische regering”, luidt het.

Het is volgens de Duitse nieuwssite niet bekend of de Oekraïense ondernemer aan boord is. Het Amerikaanse zakentijdschrift ‘Forbes’ schat de ‘nettowaarde’ van Europa's jongste selfmade miljardair op bijna 1,3 miljard euro, goed voor de 2.190ste plaats in de ranglijst van ‘s werelds rijksten.

Mijnbouwbedrijf

De zakenman, die in de voormalige Russische mijnwerkersplaats Loeltin geboren werd, is volgens het zakenblad de belangrijkste aandeelhouder van het mijnbouwbedrijf Ferrexpo. Dat is de derde grootste exporteur van ijzerertspellets ter wereld, met uitvalsbasis in Oekraïne.

Zhevago was volgens ‘Forbes’ CEO van Ferrerexpo, maar trad eind 2019 af vanwege een onderzoek tegen hem van het Oekraïense Openbaar Ministerie. “Hij zou verhoord moeten worden over witwaspraktijken en verduistering bij zijn voormalige bank Finance & Credit, die in 2015 failliet ging”, luidt het. De selfmade man begon zijn loopbaan bij de Oekraïense bank terwijl hij nog studeerde aan de University of Economics in Kiev. Toen hij een jonge twintiger was, werd hij hoofdadministrateur van de bank.

Voetbalclub

Zhevago startte zijn politieke carrière eind jaren ‘90 en was van 1998 tot 2019 lid van het Oekraïense parlement. Hij is eigenaar van de Oekraïense voetbalclub FC Vorskla Poltava en heeft twee kinderen.

De ‘Z’ werd in 2014 in Nederland gebouwd. Het luxejacht heeft een geschatte waarde van ruim 64,8 miljoen euro, biedt plaats aan veertien gasten in zeven hutten en heeft een maximaal bereik van naar schatting 9.260 kilometer.

