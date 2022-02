Megaboete voor Duitser die zijn middelvinger opstak naar agenten in flitsauto

VS zetten zich schrap voor Amerikaan­se truckerska­ra­vaan

Politiekorpsen in Amerikaanse staten bereiden zich voor op acties van vrachtwagenchauffeurs. Hoewel nog onduidelijk is hoe omvangrijk de protesten uitpakken, heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gewaarschuwd dat vanaf komende zondag mogelijk 'truckerskaravanen' op gang komen die in maart zouden samenkomen in regeringscentrum Washington.

10 februari