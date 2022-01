Mega-arrestatie: ‘Spaanse Pablo Escobar’ opgepakt

Diksmuide/Friesland Ooit ontsnapt door zich te verstoppen in wand van vissers­boot, nu aangetrof­fen in keukenkast­je: voortvluch­ti­ge crimineel Jeroen Christiaen (43) opgepakt in Friesland

Hij bleef uit de greep van de politie toen hij te midden de Waddenzee een wanhoopsdaad veinsde als visser. In werkelijkheid hield hij zich verborgen in de wand van het schip. Een maand eerder stak hij de mobilhome en loods van zijn vader in brand als vergelding voor seksueel misbruik op zijn zussen. Zware jongen Jeroen Christiaen (43) uit Diksmuide liep al zeventien jaar celstraf op, maar drie jaar geleden keerde hij niet terug uit penitentiair verlof. De Nederlandse politie trof hem afgelopen vrijdagavond aan bij zijn vriendin, verstopt in een... keukenkastje.

