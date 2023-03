“Meesterwerk”: zeer kwaliteitsvolle en zeldzame roze diamant wordt geveild voor meer dan 32 miljoen euro

De extreem zeldzame roze diamant 'The Eternal Pink' wordt geveild, naar verwachting voor meer dan 35 miljoen dollar (ruim 32 miljoen euro). Mogelijk breekt de diamant het record voor de hoogste prijs ooit per karaat.

De steen van 10.57 karaat zal tentoongesteld worden in Hongkong vanaf volgende week en later in Dubai, Singapore, Shanghai, Taiwan en Genève. Op 8 juni wordt hij te koop aangeboden bij Sotheby's in New York.

Hoogste ranking

De diamant op een ring wordt door experts beschreven als "gloeiend" en heeft de hoogste ranking voor de kwaliteit van de kleur, omschreven als 'Fancy Vivid'. Ook voor helderheid krijgt de diamant de hoogste score, bekend als 'Internally Flawless'. Het gaat om een van de meest chemisch pure diamanten, wat bijdraagt tot de doorzichtigheid ervan.

De steen van 2,1 gram kan volgens Sotheby's vergeleken worden met de "ultieme meesterwerken in de kunst", en is unieker dan een schilderij van René Magritte of Andy Warhol. "Het is moeilijk om de zeldzaamheid en schoonheid ervan te overschatten", klinkt het.

De Eternal Pink werd door diamantbedrijf De Beers gedolven in de Damtshaa-mijn in Botswana en gemodelleerd door Diacore in New York, wat zes maanden in beslag nam. De geschatte prijs per karaat voor de steen ligt op 3,3 miljoen dollar. De hoogste prijs ooit per karaat was voor de in 2022 verkochte 'Williamson Pink Star', voor 5,2 miljoen dollar per karaat of 57,7 miljoen.

Top vijf

In de top vijf van de meest waardevolle diamanten die geveild werden zitten drie roze diamanten. Die zijn zeldzamer geworden sinds de sluiting van de Argyle-mijn in Australië, waar wereldwijd de meeste stenen werden gedolven.

Minder dan drie procent van de diamanten is gekleurd en roze is de meest zeldzame kleur. Hoe die kleur ontstaat, is bovendien niet helemaal duidelijk voor experts.

