Meesterwerk Botticelli geveild voor 76 miljoen euro

Wie het schilderij van 58 bij 39 centimeter binnenkort in zijn woonkamer mag hangen, is niet bekend. Het schilderij toont een man in zijn late tienerjaren met lang goudkleurig haar die een medaillon vasthoudt met daarop een heilige met baard. Over zijn identiteit is niets bekend. Botticelli schilderde "Portret van een jongeman met medaillon" waarschijnlijk tussen het einde van de jaren 1470 en het begin van de jaren 1480. Het schilderij geldt als een van zijn mooiste werken.

De meeste werken van Botticelli hangen in musea en slechts een dozijn daarvan zijn portretten. Komt daarbij dat dit exemplaar van grote kwaliteit is. "Onze jongeman is 550 jaar oud, maar hij ziet eruit alsof hij hier vanmorgen had kunnen binnenwandelen", zei George Wachter, Sotheby's specialist op het gebied oude meesters, eerder in The Guardian.



Het vorige record voor een Botticelli werd gevestigd in 2013 met "Madonna en kind met de jonge Johannes de Doper". Die werd verkocht voor 10,4 miljoen dollar (8,6 miljoen euro).