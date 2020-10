Meesteroplichtster Anna Sorokin (29) is het beu dat onbekenden haar opzoeken in de gevangenis

buitenland Minstens vier jaar cel voor meesterop­licht­ster die luxeleven leidde in New York

9 mei Anna Sorokin, de Duitse vrouw die zich in New York voordeed als miljonairsdochter terwijl ze helemaal niet rijk was, is door de rechtbank in Manhattan veroordeeld tot een straf van vier tot twaalf jaar cel. Sorokin werd schuldig bevonden aan diefstal van maar liefst 200.000 euro.