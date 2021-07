Meeste coronamaatregelen, waaronder mondmaskerplicht, vanaf 19 juli opgeheven in Engeland

Biden kijkt terug op jaar coronavi­rus tijdens 4 ju­li-vie­ring VS: “We herrijzen uit pandemie en isolatie”

8:34 De Amerikaanse president Joe Biden heeft de nationale Onafhankelijkheidsdag zondag aangegrepen om de voortgang te vieren in de strijd tegen de coronapandemie. In de tuin van het Witte Huis waren duizend mensen uitgenodigd voor een plechtigheid. Dit was het grootste evenement in het Witte Huis sinds het aantreden van Biden, schrijft The New York Times. Biden riep zijn landgenoten op zich te laten vaccineren en noemde dat de “meest patriottische” daad.