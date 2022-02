Meeste coronabeperkingen in Duitsland wellicht in maart op de schop

“Xtc in de champagne­fles”: Duitser overlijdt na vergifti­ging in restaurant, zeven vrienden in ziekenhuis

Een 52-jarige man is overleden als gevolg van een vergiftiging in een restaurant in Weiden in der Oberpfalz, een plaatsje in het zuiden van Duitsland. Zeven andere restaurantbezoekers zijn in het ziekenhuis beland. Enkelen van hen zijn er ernstig aan toe, aldus de Duitse politie. Volgens ‘Bild’ zat er een grote hoeveelheid xtc in een champagnefles.

11:38