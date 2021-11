Meeste ambtenaren VS haalden coronaprik voor verplichting ingaat

Liberalen staan alleen met verzet tegen verplichte prik, maar die is nog lang niet aan de orde

Ondanks de oproep van verschillende zorginstellingen, lijkt ons land nog absoluut niet van plan om Oostenrijk te volgen met de invoering van een verplichte vaccinatie. Het draagvlak binnen de federale regering is de afgelopen week wel opmerkelijk gegroeid: de liberalen zijn nog de enigen die er niet van willen weten. Maar de interne discussie is voorlopig gaan liggen. “Iedereen beseft dat het niet de oplossing is voor de vierde golf.”

21 november