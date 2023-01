Meest gezochte Italiaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro na 30 jaar op de vlucht opgepakt

Volgens ANSA werd Denaro gearresteerd in een privékliniek in Palermo, op Sicilië. Aanklager Maurizio de Lucia leidde de arrestatie van Denaro.

Denaro is bij verstek al veroordeeld tot levenslang vanwege de moord op rechters Falcone en Borsellino in 1992. Dat waren twee rechters die bekendstonden om het vervolgen van maffiosi. Hij kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen. Daarnaast zou de maffiabaas betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.