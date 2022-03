Meest gezochte Britse vrouw in Spanje aangehouden voor fraude met gsm’s voor meer dan 1,2 miljard euro

De 47-jarige Sarah Panitzke, de meest gezochte vrouw van het Verenigd Koninkrijk, is in het Spaanse dorp Santa Barbara opgepakt terwijl ze haar honden aan het uitlaten was. Panitzke wordt verdacht van belastingfraude met mobiele telefoons, die de bende waarvan ze lid was meer dan 1,2 miljard euro zou hebben opgebracht.

Sarah Panitzke is al sinds 2013 op de vlucht voor de politie. Na negen jaar kon ze nu toch worden ingerekend. Dat gebeurde zondag in het Catalaanse plaatsje Santa Barbara in de provincie Tarragona door de Spaanse Guardia Civil.

De 47-jarige vrouw wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele bende die in het buitenland mobiele telefoons aankocht om ze in het Verenigd Koninkrijk door te verkopen zonder btw te betalen. Die belastingfraude leverde de bende van zestien personen volgens de politie meer dan een miljard Britse pond (1,2 miljard euro) op.

Panitzke was volgens de Britse speurders verantwoordelijk voor het witwassen van al dat geld via verscheidene firma’s van de bende in Spanje, Andorra en Dubai. “Op een bepaald moment verkocht deze organisatie meer mobiele telefoons in het Verenigd Koninkrijk dan alle legale winkels bij elkaar”, klinkt het. Van de zestien bendeleden was alleen Panitzke nog op vrije voeten.

In oktober 2016 stond Sarah Panitzke als enige vrouw op de lijst van meest gezochte Britse criminelen in Spanje. In het midden onderaan is haar foto te zien op deze affiche van toen in Malaga.

De vrouw verdween in mei 2013 en werd in augustus van dat jaar bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Panitzke vluchtte naar Spanje, een land waarmee ze familiebanden had. Ze veranderde een aantal keren van adres.

De politie ontdekte in 2015 dat Panitzke zich schuilhield in Olivella bij Barcelona. Haar man bracht haar enkel in het weekend onder zware veiligheidsmaatregelen basisproducten. Zelf kwam ze amper buiten om zich niet verdacht te maken. Een operatie om haar te arresteren mislukte, omdat ze de politie doorhad en erin slaagde haar uiterlijk compleet te veranderen en te ontsnappen. Sindsdien was ze een prioritair doelwit van de speurders.

Ze verbrak alle contacten met haar familie in Spanje om onder de radar te blijven. De politie vond uiteindelijk vorige maand toch haar schuilplaats in Santa Barbara, dat maar 4.000 inwoners telt. Zondag kon de Guardia Civil haar aanhouden in een grootschalige operatie.

De procedure om de verdachte uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart.

