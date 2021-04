Meerderheid van CDU-top steunt voorzitter Laschet als opvolger Angela Merkel

Duitse president geeft politici uitbrander in uitzonder­lij­ke toespraak: “We hebben begrijpe­lij­ke regels en beter crisismana­ge­ment nodig”

4 april Onverwacht en met opvallend harde woorden heeft de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zich zaterdagavond tot de bevolking gericht in een tv-toespraak over de coronacrisis in Duitsland. Zowel politici als burgers sprak hij vermanend toe over hun gedrag en houding bij de bestrijding van de derde golf. Zijn boodschap: over de problemen heenstappen en er gezamenlijk tegenaan gaan.