Meerderheid Nederlanders vindt excuses slavernijverleden onnodig

Zwarte bladzijde van kolonialis­me komt in eindtermen: “We moeten gevoelig verleden durven aankaarten om heden beter te begrijpen”

10 juni In de toekomst zullen Vlaamse leerlingen de schoolbanken pas verlaten wanneer ze op zijn minst een basiskennis van de koloniale geschiedenis op zak hebben. Naast kolonialisme komen ook imperialisme en dekolonisatie in de eindtermen geschiedenis van de derde graad secundair onderwijs. Leerlingen moeten begrijpen hoe verleden en heden in elkaar haken en hoe het kolonialisme van toen verband houdt met de sociale ongelijkheid van nu. “We moeten gevoelige onderwerpen durven aankaarten, zoniet blijven het etterbuilen die vroeg of laat barsten”, oordeelt professor geschiedenisdidactiek Karel Van Nieuwenhuyse (KULeuven).