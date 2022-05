Meerdere slachtoffers na schietpartij in Amerikaanse Buffalo: 18-jarige schutter opent vuur in supermarkt, “verschillende doden”

Moordenaar krijgt handboeien uit, steekt chauffeur en kaapt gevangenis­bus: politie houdt klopjacht

In Texas houdt de politie een klopjacht op een moordenaar die kon ontsnappen uit een gevangenentransport. Gonzalo Lopez (46) kreeg zijn boeien los en raakte in de kooi van de chauffeur. Hoe hij dat allemaal flikte, is niet duidelijk, maar hij stak de man in zijn hand met een scherp voorwerp.

13 mei