Meerdere slachtoffers na explosie bij kerk in Indonesië “nadat zelfmoordterrorist aan deur wordt tegengehouden”

Hebben hamste­raars dan toch gelijk? Er dreigt wereldwijd tekort aan toiletpa­pier

26 maart Het was een beetje een running joke in het begin van de coronacrisis. Toen de eerste lockdown in ons land werd aangekondigd, repte iedereen zich naar de supermarkt om toiletpapier en droge voeding in te slaan. De ongerustheid bleek uiteindelijk onterecht, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Er dreigt namelijk een wereldwijd tekort aan toiletpapier door een crisis in de containersector.