Meerdere slachtoffers bij schietpartij in Amerikaanse stad Buffalo

Mol Man vuurt op schoonzoon na relatie­breuk met dochter, nu is koppel terug samen: “De scène leek wel uit een film te komen”

De twee Albanese families die hun vete in augustus 2019 hebben uitgevochten met een schietpartij op de Postelarenweg in Mol verschenen woensdag voor de rechtbank. Na de schietpartij werden tien kogelhulzen aangetroffen, maar van poging tot moord is volgens de verdediging geen sprake. Opvallend: het koppel waarover de ruzie ging, is terug samen.

27 april