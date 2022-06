Meerdere mensen gewond bij mesaanval op Duitse hogeschool

Bijzonder scheeps­wrak aangetrof­fen voor Britse kust: vondst werd 15 jaar geheim gehouden

Duikers hebben voor de kust van het Britse Great Yarmouth het wrak gevonden van een zeventiende-eeuws oorlogsschip, dat met de latere koning James II aan boord op een zandbank liep en verging. De bijzondere vondst werd al in 2007 gedaan, maar is pas vrijdag door de universiteit van East Anglia bekendgemaakt. Het wrak van de Gloucester ligt in internationale wateren en moest eerst worden veiliggesteld. Ook duurde het enkele jaren voordat het geïdentificeerd kon worden.

10:37