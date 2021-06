Meerdere gewonden na explosie bomauto op militaire basis in Colombia

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano Aponte liet via Twitter weten dat hij op weg is naar de basis van de 30ste Brigade in Cúcuta om er zich te vergewissen van de situatie "en de nodige stappen te nemen naar aanleiding van dit ernstige incident".

Er is nog geen informatie over de achtergrond van de aanval. De basis van de 30ste Brigade in Cúcuta is de belangrijkste militaire basis in het noordoosten van Colombia. Van daaruit worden de operaties tegen de guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) en de overgebleven splintergroepen van de guerrillaorganisatie Farc gecoördineerd. In de bewuste regio aan de grens met Venezuela zijn ook tal van criminele bendes actief.