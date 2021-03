“Meerdere gewonden bij steekpartij aan Chinees afhaalrestaurant in Wales”

Foto van tiener met slogan ‘Alles komt goed’ gaat viraal tijdens protesten in Myanmar, wat later krijgt ‘Angel’ kogel door het hoofd

4 maart De 19-jarige Angel nam deel aan de massale demonstraties tegen de staatsgreep in Myanmar. Veelbetekenend droeg ze een T-shirt met de slogan ‘Alles komt goed’. Maar dat het ook mis kon lopen, besefte ze evenzeer. Voor de start van de protestactie liet ze nog haar medische gegevens achter op sociale media, voor het geval dat. Wat later werd de tiener in koelen bloede doodgeschoten door de politie. Angel is het symbool geworden van de onverzettelijkheid van de oppositie én de vreselijke tragedie die zich afspeelt in Myanmar.