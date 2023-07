Meerdere doden in Alabama nadat mensen van boten springen voor TikTok-challenge

Zeker vier mensen zijn in slechts luttele maanden tijd omgekomen in de Amerikaanse staat Alabama, terwijl ze zich aan een gevaarlijke online challenge waagden waarbij mensen van varende boten springen. “Ze braken hun nek bij de impact", verklaart kapitein Jim Dennis van de Childersburg Rescue Squad aan ‘NBC News’. “Ze waren op slag dood.”

Vier “makkelijk vermijdbare” dodelijke slachtoffers zijn er gevallen in Alamaba door de boat jumping-challenge, en dat op amper zes maanden tijd. De stunt, die vooral op TikTok passeert, is niet nieuw. Al sinds 2020 verschijnen er video’s online van mensen die uit boten springen die aan hoge snelheid aan het varen zijn. Maar nu het volop zomer is, wagen er zich blijkbaar weer meer mensen aan. Met alle gevolgen van dien.

Experts stippen bij ‘Today’ aan dat de bewuste TikTok-challenge levensgevaarlijk is. “Je kan eindigen met gebroken botten of een gebroken nek, je kan in de propeller van je eigen of een andere boot belanden, je kan overvaren worden door een boot, ... We spreken hier over zeer ernstige verwondingen en mogelijk dus ook fatale. Als je het water raakt na een sprong uit een bewegende boot, is dat net als op beton belanden nadat je van een gebouw van meerdere verdiepingen hoog springt.” Een reddingsvest dragen zal je ook niet redden. “De enige manier om hier veilig te werk te gaan, is de stunt niét te doen.”

Volledig scherm © Still

TikTok reageert in een statement aan ‘NBC News’ dat er nieuwe waarschuwingen worden geplaatst bij sommige video’s op hun platform, die erop wijzen dat “participeren aan deze activiteit ertoe kan leiden dat u of anderen gewond raken”.

Volgens TikTok is het wel niet juist om te spreken over een “TikTok-challenge”, omdat er geen sprake is van een echte “trend” op het platform. Het verwijst ook nog naar de communityrichtlijnen waarin duidelijk staat dat het tonen of promoten van gevaarlijke activiteiten en uitdagingen niet toegestaan is en waarin gebruikers die een gevaarlijke activiteit of uitdaging zien, worden aangemaand om zelf even de pauzeknop in te duwen en eerst te denken voor te doen.