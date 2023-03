Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Hamburg, dader vermoedelijk dood

In beslag genomen ‘miljoenen­hengst’ van Tsjetsjeen­se leider Kadyrov verdwenen uit stal in Tsjechië

De Tsjechische politie is naarstig op zoek naar een 16-jarig renpaard dat eigendom is van de beruchte Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. De hengst werd eerder in beslag genomen in het kader van de EU-sancties tegen bondgenoten van Poetin, maar is op 4 maart op mysterieuze wijze verdwenen uit zijn stal.