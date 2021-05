Meerdere doden door lawine in Franse Alpen

12-jarige leerlinge opent vuur in Amerikaan­se school

7 mei Een 12-jarige leerlinge heeft donderdagochtend het vuur geopend in de Rigby Middle School in de Amerikaanse staat Idaho. Het meisje haalde plots een geweer uit haar rugzak en begon willekeurig te schieten. Daarbij verwondde ze twee medeleerlingen en een schoolmedewerker. De drie raakten lichtgewond, maar zijn niet in levensgevaar.