Meerdere doden bij schietpartij in het Zuid-Engelse Plymouth

Honderden dorpen in rook gehuld door bosbranden in Siberië: “Je kan bijna niet ademen”

8:45 Honderden dorpen in Siberië zijn bedekt met rook als gevolg van de hevige bosbranden die er woeden. Op beelden is te zien hoe straten volledig zijn gehuld in rook. Inwoners noemen het verontrustend en hebben moeite met ademen.“Je kan niet zoals gewoonlijk ademen. Velen hebben hoofdpijn, vooral oudere mensen.” De bosbranden zijn een gevolg van de extreem hoge temperaturen in Rusland dit jaar.