Meer sleepkracht nodig om Ever Given recht te trekken

Werkzaamhe­den bij loskrijgen schip in Suezkanaal gaan door: containers worden gelost om gewicht te verminde­ren

28 maart De werkzaamheden om het vastgelopen containerschip de Ever Given in het Suezkanaal los te krijgen gaan onverminderd door, met zelfs enige vooruitgang. Met behulp van sleepboten kon het enorme schip iets in beweging worden gebracht en de scheepsschroeven zijn door baggeraars vrijgemaakt uit de modder in het Suezkanaal.