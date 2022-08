Meer onderzoek nodig naar geheime ministerposten Australische oud-premier Morrison

Oekraïense Azo­v-strij­ders getuigen over de gruwel in Russisch gevangen­schap: “We werden psycholo­gisch gebroken”

Enkele Oekraïense militairen die gevangen zaten in Rusland hebben hun verhaal gedaan over de gruwel die ze moesten ondergaan. De militairen verdedigden enkele maanden de Azov-staalfabriek, maar werden uiteindelijk gevangen genomen. Tijdens hun gevangenschap werden ze fysiek en mentaal gemarteld. “We moesten naakt in de hitte gaan staan en wie zijn hoofd ophief, kreeg onmiddellijk klappen”, vertelt een van de Oekraïense soldaten. Ook de gewonden die niet in het ziekenhuis lagen, werden niet gespaard. “We kunnen ons niet inbeelden wat ze hen hebben aangedaan.”

22 augustus