Meer migranten dan ooit teruggestuurd aan zuidgrens VS

Volgens gegevens van de Amerikaanse grensbewaking, de US Customs and Border Protection, zijn er het afgelopen fiscale jaar (dat eindigde in september 2021) meer dan 1,7 miljoen arrestaties geweest langs de grens met Mexico. Dat is het hoogste aantal ooit geregistreerd.



Een groot deel hiervan betreft migranten die al eens waren teruggestuurd op grond van een anti-coronanoodverordening die was ingesteld onder voormalig president Donald Trump.