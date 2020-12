Meer maatregelen in Oostenrijkse skioorden na druk weekend

Oostenrijk­se skigebie­den kunnen toestroom skiërs niet aan, honderden Britten ontvluch­ten quarantai­ne in Zwitsers skioord

27 december De skigebieden in Oostenrijk zijn nog maar enkele dagen opnieuw open - weliswaar vooral alleen voor de lokale bevolking - maar die heeft blijkbaar enorm gehunkerd om weer sneeuwpret te beleven. De toestroom van binnenlandse toeristen was zondag zo groot dat sommige gebieden de toegang afsloten. In Zwitserland zijn de skigebieden in de belangrijkste wintersportgebieden wél heel de tijd opengebleven, ook voor toeristen. Maar foto’s en video’s laten onwenselijke toestanden zien: een grote menigte zonder aandacht voor de coronaregels. Honderden Britten zijn bovendien in de nacht van zaterdag op zondag met de noorderzon vertrokken nadat bleek dat ze in quarantaine moesten op hun hotelkamer in Verbier.