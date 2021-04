Meer insecten op ons bord? 410.000 euro toegekend aan kmo's in eetbare insectensector

Amerikaan­se politie breekt arm van vrouw met dementie tijdens hardhandi­ge arrestatie en lacht er nadien mee

12:38 Een 73-jarige vrouw met dementie is vorig jaar hardhandig gearresteerd door enkele politieagenten in de Amerikaanse staat Colorado. Even later bekijken de agenten de zelfgemaakte beelden al lachend opnieuw en noemen ze het voorval “geweldig”. De familie van de vrouw beweert nu dat de dementie hierdoor verergerd is en spant een rechtszaak aan.