Meer evacuaties nodig op La Palma wegens nieuwe lavastroom.

Onze weten­schaps­ex­pert over vulkaanuit­bar­sting in La Palma: “Het zat er aan te komen, maar vulkanen volgen geen tijdschema”

20 september Op het Canarische eiland La Palma zijn al 5.000 mensen geëvacueerd na de vulkaanuitbarsting van 19 september. De lava verspreidt zich over het eiland, en heeft al verschillende huizen in de as gelegd. Het was 50 jaar geleden dat er op La Palma nog een vulkaanuitbarsting was. Hoe komt het dat die zich na al die jaren nog eens voordoet? Wetenschapsexpert Martijn Peters legt het uit.